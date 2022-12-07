В Беларуси введут смертную казнь для чиновников и военных

В Беларуси готовятся серьезные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Палата представителей Национального собрания республики уже одобрила в первом чтении ужесточение наказания за государственную измену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, после принятия закона к осуждённым, занимавшим государственную должность или обладавшим статусом военнослужащего, может быть применено наказание в виде смертной казни.

Как сказано в сообщении пресс-службы парламента, изменения призваны сдержать "деструктивные элементы" и показать решительную борьбу государства с изменой.

Законопроект также содержит предложения по борьбе с распространением лжи о белорусской армии, причинением ущерба экономической и военной безопасности страны.