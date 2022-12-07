https://news.day.az/world/1517610.html Пожар в студенческом общежитии в Тегеране
Пожар в студенческом общежитии в Тегеране
В столице Ирана - Тегеране произошел пожар в женском общежитии Хорезмского университета.
Как сообщает Day.Az, на месте происшествия работают пожарные.
По предварительным данным, причиной пожара стало использованное в одном из помещений электрооборудование. Информация о пострадавших не поступала.
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