Пожар в студенческом общежитии в Тегеране

В столице Ирана - Тегеране произошел пожар в женском общежитии Хорезмского университета.

Как сообщает Day.Az, на месте происшествия работают пожарные.

По предварительным данным, причиной пожара стало использованное в одном из помещений электрооборудование. Информация о пострадавших не поступала.