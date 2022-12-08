Так встречали Си Цзиньпина в аэропорту Эр-Рияда

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию с трехдневным государственным визитом. Его приняли поистине с королевским размахом. Пекинский борт номер один садился в окружении саудовских истребителей, которые раскрасили небо цветами китайского флага. А на земле почетного гостя ждали артиллерийские залпы, передает Day.Az со ссылкой на МИР 24.

Встретить гостя в аэропорт приехал лично король Саудовской Аравии.