В Грузии задержан влиятельный член "ИГ"

Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту обвиняемого в участии в террористической организации "Исламское государство" гражданина этой республики Цискара Тохосашвили, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Службе сообщили, что Тохосашвили в 2015 году покинул Грузию и вступил в ряды "ИГ", в которой считался влиятельной фигурой. Он возглавлял один из отрядов и участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, имел активные связи с лидерами террористической организации.

Задержанному грозит в Грузии тюремное наказание от 10 до 17 лет лишения свободы.

В 2019 году младший брат Тохосашвили Цезарь Тохосашвили, также воевавший в рядах "ИГ", был задержан в Грузии и в настоящее время отбывает длительный тюремный срок в грузинской тюрьме.