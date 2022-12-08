Евросоюз согласился включить эту страну в зону Шенгена

Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Об этом в четверг написал премьер-министр республики Андрей Пленкович на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции - с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения", - сообщил Пленкович.