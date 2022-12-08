https://news.day.az/world/1517862.html Евросоюз согласился включить эту страну в зону Шенгена
Евросоюз согласился включить эту страну в зону Шенгена
Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Об этом в четверг написал премьер-министр республики Андрей Пленкович на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции - с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения", - сообщил Пленкович.
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