Аномальные морозы ждут Узбекистан

Морозы, установившиеся в Узбекистане с начала зимы, сохранятся до 12 декабря; ожидается, что в эти дни в некоторых районах температура опустится до минус 24 градусов, что аномально для страны, в которой средняя температура зимой составляет 5 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).

"9-12 декабря текущего года по большей части территории Узбекистана сохранятся аномально низкие температуры воздуха: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне республики ночью 17-22 мороза, 9-10 декабря местами до 24 мороза, днем 4-9 градусов мороза", - говорится в сообщении. Отмечается, что самые низкие показатели температуры до минус 24 градусов ожидаются на севере страны, в Каракалпакии (республика в составе Узбекистана) и в Хорезмской области.

С начала декабря в Узбекистане в связи с аномально холодной погоды значительно увеличилось потребление газа и электроэнергии из-за чего практически во всех городах и населенных пунктах возникли значительные проблемы с отоплением и снабжением электроэнергией жилого фонда, начались его веерные отключения. Власти были вынуждены временно закрыть автомобильные газовые заправки в Ташкенте и в Ферганской долине, ввести ограничения на их работу во всех оставшихся регионах. Также сообщалось, что Узбекистан ведет переговоры с другими странами по дополнительному импорту газа, электроэнергии, угля и мазута.