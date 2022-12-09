От Германии потребовали укрепления сотрудничества с Польшей

Для того чтобы в будущем сохранить свое положение в Евросоюзе (ЕС), Германии необходимо укреплять связи с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По мнению аналитика, спецоперации РФ положила начало фундаментальным изменениям в еврозоне. Так, Варшава усилила влияние за счет "беспрецедентной помощи" Киеву, в то же время Берлин столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за многолетней зависимости от российских энергоносителей.

"Если они [в ФРГ] хотят сохранить лидирующую позицию на континенте, они должны - в своих интересах - добиваться соглашения и стратегического союза с Польшей. А Польше, чтобы продвинуться, стоит уделить внимание сотрудничеству с Германией", - приводит ее слова портал wPolityce.

Квятковская добавила, что в настоящий момент немецкий канцлер пытается изменить баланс сил в пользу ФРГ, игнорируя кризис авторитета республики. Между тем союзники ожидают совсем других действий.

"В первую очередь Германии следует основательно отчитаться в своей ошибочной политике по отношению к России и не затягивать с поставками тяжелых вооружений в Украину", - заключила она.