Париж во тьме

8 декабря в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия, сообщил французский оператор электросетей RTE, это связано с аварией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После 22:15 по местному времени дома на юго-востоке Парижа остались без электричества, написал оператор в своем Twitter-аккаунте.

Специалисты уже работают над устранением аварии. О причинах поломки не сообщается.

Подачи электроэнергии нарушены в 1-ом, 3-ем, 4-ом и 5-ом округе французской столицы.

В социальных сетях постят фото погрузившихся во тьму улиц Парижа.