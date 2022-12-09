https://news.day.az/world/1517984.html Париж во тьме - ВИДЕО
Париж во тьме - ВИДЕО
8 декабря в нескольких районах Парижа отключилась электроэнергия, сообщил французский оператор электросетей RTE, это связано с аварией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После 22:15 по местному времени дома на юго-востоке Парижа остались без электричества, написал оператор в своем Twitter-аккаунте.
Специалисты уже работают над устранением аварии. О причинах поломки не сообщается.
Подачи электроэнергии нарушены в 1-ом, 3-ем, 4-ом и 5-ом округе французской столицы.
В социальных сетях постят фото погрузившихся во тьму улиц Парижа.
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