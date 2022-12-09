Пожар нанес огромный ущерб торговому центру в Москве

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" может достичь 20-30 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков (ВСС), передает Day.Az.

"Если все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество, то ущерб будет около 20-30 млрд рублей", - указали в союзе.

Пожар в подмосковном торговом центре "Мега Химки" начался в 6 утра 9 декабря. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. метров. Корреспондент агентства с места события сообщал, что гипермаркет почти полностью был разрушен в результате случившегося, от него остались только конструкции каркаса. При этом огонь не перекинулся на другую часть ТЦ, добавил он.

В экстренных службах называли несколько версий возникновения пожара. По предварительным данным, огонь мог возникнуть из-за нарушения правил проведения сварочных работ в пристройке здания, которая была на реконструкции. Также в качестве возможных причин назывались короткое замыкание и поджог.