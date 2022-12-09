Пашинян опоздал на встречу с Путиным

Лидеры России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана в пятницу встретились на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководители государств, в числе которых и российский президент Владимир Путин, собрались в государственной резиденции "Ала-Арча" ("Пестрый можжевельник"), расположенной в прилегающем к Бишкеку селе Чон-Арык, в предгорьях хребта Ала-Тоо. Здесь же состоялась встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который опоздал на встречу и заставил президента РФ ждать.

Тем временем ожидавший армянского премьера Путин успел поговорить с помощником по международным делам.