В Красноярском крае в школе произошел взрыв

Момент взрыва на уроке химии в школе в Красноярском крае попал на видео. Инцидент произошел 15 сентября, но о нем стало известно только в декабре. В результате взрыва восемь детей отравились реагентами и попали в больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, директор школы и по совместительству учитель химии Михаил Помогаев демонстрировал ученикам новый опыт, но эксперимент пошел не по плану: в колбе загорелись реактивы, произошел небольшой взрыв - выделился газ. Школьники почувствовали себя плохо, их доставили в больницу. Трое из восьми детей находились под наблюдением врачей - у них диагностировали токсическое отравление.

На кадрах видно, что вопреки законодательству, опыт проводился не в вытяжном шкафу, а на открытом воздухе. На школьниках нет средств индивидуальной защиты.

Прокуратура провела в школе проверку. Директора оштрафовали за "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций" на 10 тысяч рублей. Больше Помогаев вести уроки химии не будет. В интересах одной пострадавшей девочки в суд направлен иск о компенсации морального вреда.