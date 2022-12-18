Умер начальник Генштаба армии, совершившей трагедию 20 Января в Баку

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев скончался на 84 году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Клуба военачальников РФ.

Отметим, что Моисеев был начальником Генштаба ВС СССР, когда 20 января 1990 года советские войска совершили массовые убийства мирного населения в Баку. Он был назначен на эту должность 14 декабря 1988 года и занимал ее до 22 августа 1991 года. 23 августа 1991 года он был назначен министром обороны СССР.