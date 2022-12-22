Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Берне напомнили, что "ЕС 16 декабря внес в санкционный список в рамках девятого пакета санкций [против России] 141 физическое лицо и 49 организаций и предприятий". Что касается Ирана, то, как отметил Федеральный совет, Евросоюз объявил 12 декабря санкции в отношении четырех физических лиц и четырех предприятий. В связи с этим Швейцария пополнила свой санкционный список в отношении Москвы и Тегерана в соответствии со списками Евросоюза и "ассоциируется с мерами, принятыми в ЕС".