В Иране казнили трех человек

Три человека казнены в иранском Ширазе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром в ширазской тюрьме Адилабад были казнены три человека, которые совершали вооруженные нападения на женщин в октябре прошлого года.

Эти лица приговорены к смертной казни за совершение вооруженного ограбления и изнасилование нескольких женщин в Ширазе в прошлом году.