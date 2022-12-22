https://news.day.az/world/1521895.html В Иране казнили трех человек
В Иране казнили трех человек
Три человека казнены в иранском Ширазе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром в ширазской тюрьме Адилабад были казнены три человека, которые совершали вооруженные нападения на женщин в октябре прошлого года.
Эти лица приговорены к смертной казни за совершение вооруженного ограбления и изнасилование нескольких женщин в Ширазе в прошлом году.
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