Новак о создании газового хаба в Турции

"Газпром" активно работает с Турцией и другими участниками рынка по газовому хабу в республике. Решения по нему будут приняты в 2023 году. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами, с другими нашими возможными участниками этого проекта из других стран. <...> Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляет и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то в принципе речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры", - сказал он.

По словам вице-премьера, решения по газовому хабу в Турции будут приняты в течение 2023 года.

Новак отметил, что речь идет о создании хаба, цена на котором будет формироваться рыночным способом.

"Речь идет о создании хаба, на котором бы формировалась цена рыночным способом, альтернативным от тех, которые сегодня формируются на той же голландской торговой площадке или на других - английской торговой площадке, где зачастую мы видим, что, действительно, непонятно как формируется цена, работают боты, которые активно участвуют в торговле. Соответственно, цены иногда не носят объективный характер", - пояснил вице-премьер.

По его словам, речь идет не только о создании площадки и развитии биржевой торговли, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению.