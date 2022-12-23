https://news.day.az/world/1522391.html Армения почти создала Службу внешней разведки
Армения почти создала Службу внешней разведки
Армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о создании Службы внешней разведки республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
За закон "О внешней разведывательной деятельности и Службе внешней разведки" проголосовало 67 парламентариев, против его принятия выступило 37 депутатов.
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