Армения почти создала Службу внешней разведки

Армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о создании Службы внешней разведки республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

За закон "О внешней разведывательной деятельности и Службе внешней разведки" проголосовало 67 парламентариев, против его принятия выступило 37 депутатов.