https://news.day.az/world/1523917.html Падение гигантской ледяной стены на москвича попало на видео
Падение гигантской ледяной стены на москвича попало на видео
Глыба льда, рухнувшая с нежилого здания, едва не убила 50-летнего мужчину в Москве. Инцидент произошел днем 28 декабря на Инициативной улице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Момент обрушения ледяной стены попал в объектив камер видеонаблюдения. Как сообщает столичная прокуратура, пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту произошедшего надзорное ведомство проводит проверку.
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