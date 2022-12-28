Падение гигантской ледяной стены на москвича попало на видео

Глыба льда, рухнувшая с нежилого здания, едва не убила 50-летнего мужчину в Москве. Инцидент произошел днем 28 декабря на Инициативной улице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Момент обрушения ледяной стены попал в объектив камер видеонаблюдения. Как сообщает столичная прокуратура, пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего надзорное ведомство проводит проверку.