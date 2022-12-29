В Армении стремительно распространяется "свиной грипп"

В Армении вновь начал распространяться "свиной грипп" (H1N1).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, хотя обстановка с коронавирусом относительно стабилизировалась, однако заболеваемость гриппом растет: "Заболеваемость гриппом обычно растет в зимний период, но в последние два-три года из-за пандемии коронавируса этот вирус отошел на второй план. Сейчас, к сожалению, вновь распространяется штамм гриппа H1N1 (свиной грипп), который достаточно опасен", - сказала министр.

Она вновь призвала вакцинировать против гриппа детей до 12 лет и граждан с хроническими заболеваниями.