https://news.day.az/world/1524946.html Пожар в центре Санкт-Петербурга - ВИДЕО
Пожар в центре Санкт-Петербурга - ВИДЕО
Возгорание произошло в восьмикомнатной коммунальной квартире в историческом доме на Вознесенском проспекте в Петербурге. Как сообщили в городском главке МЧС, жильцов дома эвакуируют, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В 8-комнатной коммунальной квартире происходит горение обстановки", - рассказали в ведомстве.
Площадь пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.
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