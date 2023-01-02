Пожар в центре Санкт-Петербурга
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Возгорание произошло в восьмикомнатной коммунальной квартире в историческом доме на Вознесенском проспекте в Петербурге. Как сообщили в городском главке МЧС, жильцов дома эвакуируют, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В 8-комнатной коммунальной квартире происходит горение обстановки", - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.