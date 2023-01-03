Талибы опозорили Иран

26 танкеров с топливом возвращены из Ирана в Афганистан, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Azad İran".

Как заявил представитель "Талибана", причиной этому является низкое качество горючего.

После проверки качества дизельного топлива в танкерах правительство талибов решило, что оно не соответствует лицензии Национального органа по стандартизации Афганистана. Танкеры были возвращены в ИРИ из афганской провинции Нимруз.