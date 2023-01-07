https://news.day.az/world/1526395.html В Иране казнили еще двух участников протестов
В Иране казнили еще двух участников протестов
Судебные власти Ирана сообщили в субботу о казни двух демонстрантов, признанных виновными в убийстве добровольца из военизированного формирования "Басидж", сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По данным властей, осужденные совершили убийство 3 ноября во время акции протеста против иранского руководства близ Тегерана.
Associated Press отмечает, что, таким образом, официально известно уже о казни четырех человек, участвовавших в начавшихся в сентябре прошлого года демонстрациях.
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