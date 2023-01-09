Белый дом пообещал не смягчать давление на Иран

Соединенные Штаты продолжат оказывать экономическое давление на Иран в связи с беспилотниками, которые страна поставляет России для применения в специальной военной операции в Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не остановимся перед использованием различных средств, нацеленных на то, чтобы сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа, увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления за решение пойти по этому пути, при котором его вооружения применяются для убийства мирных граждан в Украине", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он напомнил, что Вашингтон уже ввел ряд ограничений в отношении организаций в России и Иране, "пытаясь осложнить проведение таких транзакций". При этом, подчеркнул он, "то, как они в действительности их реализуют, превращает физический перехват в вызов".