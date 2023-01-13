https://news.day.az/world/1528355.html Москвич умер в аптеке, не успев купить лекарство - ВИДЕО 18+
Москвич умер в аптеке, не успев купить лекарство - ВИДЕО 18+
В аптеке Москвы умер мужчина, стоявший прямо перед кассой. Инцидент произошел 12 января на улице Бакунинской.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 70-летний мужчина пришел в аптеку около 11:00. Он начал консультироваться у провизора насчет наличия определенных медицинских препаратов, когда ему неожиданно стало плохо.
Пенсионер упал на пол, и провизор сразу вызвала скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительная причина - острая сердечная недостаточность. Тело направлено в морг.
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