Москвич умер в аптеке, не успев купить лекарство

В аптеке Москвы умер мужчина, стоявший прямо перед кассой. Инцидент произошел 12 января на улице Бакунинской.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 70-летний мужчина пришел в аптеку около 11:00. Он начал консультироваться у провизора насчет наличия определенных медицинских препаратов, когда ему неожиданно стало плохо.

Пенсионер упал на пол, и провизор сразу вызвала скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительная причина - острая сердечная недостаточность. Тело направлено в морг.