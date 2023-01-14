Марсианские морозы пришли в Якутию

По-настоящему марсианская погода установилась на востоке России - до минус 60 градусов, например, сейчас в Якутии. Для сравнения это средняя температура на красной планете. И она продолжает падать по всей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Амурской области столбики термометров замерли на отметке в минус 50. Холода привели к аномальным явлениям даже на юге - замерзло Азовское море, покрывшись тонкой коркой льда. На этой неделе неофициально установлен абсолютный рекорд морозов.

Но некоторых россиян даже такая стужа не способна остановить от прогулок на улице. Так, например, на Ямале, где сейчас минус 45, заметили местного жителя с маленьким ребенком на детской площадке. Тот, несмотря на жуткий холод, с удовольствием катался на качелях.