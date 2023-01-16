https://news.day.az/world/1528525.html Страшное ДТП с автобусом в России, есть погибшие - ВИДЕО
Страшное ДТП с автобусом в России, есть погибшие - ВИДЕО
Пять человек погибли в страшном ДТП с автобусом в Кемеровской области, сообщает региональный главк МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 233-м километре трассы "Сибирь". Предварительно, водитель "ЗАЗ Chance" попытался обогнать автобус марки "НефАЗ" в нарушение правил, но не справился с управлением.
Водитель и четыре пассажира легковушки скончались на месте. Из 12 пассажиров автобуса никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
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