Страшное ДТП с автобусом в России, есть погибшие

Пять человек погибли в страшном ДТП с автобусом в Кемеровской области, сообщает региональный главк МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 233-м километре трассы "Сибирь". Предварительно, водитель "ЗАЗ Chance" попытался обогнать автобус марки "НефАЗ" в нарушение правил, но не справился с управлением.

Водитель и четыре пассажира легковушки скончались на месте. Из 12 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.