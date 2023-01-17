Анкара предлагает Венгрии реактивные системы турецкого производства

Турция готова предоставить Венгрии реактивные системы залпового огня, не уступающие по своим параметрам американской HIMARS. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, комментируя тему возможного приобретения Будапештом упомянутого комплекса, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"В Турции производится альтернативная HIMARS продукция. Если (у Венгрии) есть потребность в ней, мы готовы оказать необходимую поддержку в этом направлении", - сказал Варанк на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Будапеште.

Варанк отметил, что Турция и Венгрия значительно расширили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

В частности, он сообщил, что часть импортируемой Будапештом бронетехники теперь поставляет Турция.

По его словам, Турция стремится стать одним основных партнеров Венгрии в сфере оборонной промышленности.

"Как известно, в настоящее время Турция является одним из ведущих игроков на мировом рынке беспилотников. Мы готовы поделиться возможностями в данной сфере с дружественной и союзной Венгрией", - добавил глава ведомства.