Попавшему под трамвай в Петербурге мужчине отрезало голову

Мужчина погиб после того, как попал под трамвай в Санкт-Петербурге - ему отрезало голову.

Как стало известно РЕН ТВ, трагический инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить, что накрытое тело погибшего лежит около трамвайных путей.

По словам очевидцев, перед случившимся трамвай не задел мужчину. Вероятно, погибший был пьян и сам упал под трамвай.