https://news.day.az/world/1530719.html Попавшему под трамвай в Петербурге мужчине отрезало голову - ВИДЕО
Попавшему под трамвай в Петербурге мужчине отрезало голову - ВИДЕО
Мужчина погиб после того, как попал под трамвай в Санкт-Петербурге - ему отрезало голову.
Как стало известно РЕН ТВ, трагический инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить, что накрытое тело погибшего лежит около трамвайных путей.
По словам очевидцев, перед случившимся трамвай не задел мужчину. Вероятно, погибший был пьян и сам упал под трамвай.
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