https://news.day.az/world/1531021.html У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к северо-западу от города Тобело с населением около 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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