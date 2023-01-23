У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к северо-западу от города Тобело с населением около 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.