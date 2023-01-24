https://news.day.az/world/1531219.html В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок украинских чиновников
В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок украинских чиновников
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал отставки украинских чиновников, заявив, что власти не закрывают глаза на нарушения. Об этом он написал в своем Twitter,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства... Никто "не закрывает глаза" ... каждый должен понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества - справедливость для всех", - написал Подоляк.
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