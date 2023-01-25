Скончался известный блогер, поедавший просроченные продукты

Скончался 33-летний блогер-миллионник, ставший популярным благодаря поеданию просрочки.

Автор необычного контента прославился тем, что употреблял в огромных количествах разную пищу, а также увлекался едой, срок годности которой давно вышел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Starhit, за страницами 33-летнего Тейлора в соцсетях следили 1,7 миллиона подписчиков. Фолловеры ставили лайке на видео, где он в больших количествах поглощает бургеры, стейки, приправленные острым перцем, немецкие сосиски, вяленую рыбу и корейский рамен.

Cреди того, что оказывалось на столе блогера, были и просроченные продукты питания.

Тейлор с энтузиазмом поглощал кукурузные хлопья, выпущенные в конце 80-х годов, баловался консервами, непригодными для пищи. О своих гастрономических экспериментах звезда TikTok систематически отчитывался в коротких видео. Накануне стало известно, что Тейлор скончался.