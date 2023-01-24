https://news.day.az/world/1531338.html Переговоры со Швецией и Финляндией отменены по требованию Турции
Переговоры со Швецией и Финляндией отменены по требованию Турции
По требованию Анкары переговоры по трехстороннему механизму между Турцией, Швецией и Финляндией отменены на неопределенный срок.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Habertürk.
"Анкара отреагировала на провокации в Швеции, нарушающие "красные линии" Турции", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Турция резко осудила решение властей Швеции санкционировать провокационную акцию с сожжением копии священного Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме.
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