Переговоры со Швецией и Финляндией отменены по требованию Турции

По требованию Анкары переговоры по трехстороннему механизму между Турцией, Швецией и Финляндией отменены на неопределенный срок.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Habertürk.

"Анкара отреагировала на провокации в Швеции, нарушающие "красные линии" Турции", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Турция резко осудила решение властей Швеции санкционировать провокационную акцию с сожжением копии священного Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме.