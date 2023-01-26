https://news.day.az/world/1531391.html Водитель на Porshe сбил трех человек в Москве - ВИДЕО
Водитель на Porshe сбил трех человек в Москве - ВИДЕО
Водитель на Porshe сбил трех человек на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в МВД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло на улице Нижние Поля в районе дома 21. Иномарка сбила на тротуаре троих человек.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.
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