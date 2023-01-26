https://news.day.az/world/1531679.html В Китае зафиксировали сильное землетрясение
В Китае зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории провинции Сычуань на юго-западе КНР.
Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился на расстоянии 31 км к юго-востоку от города Кандин, где проживают 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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