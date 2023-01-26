В Китае зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории провинции Сычуань на юго-западе КНР.

Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился на расстоянии 31 км к юго-востоку от города Кандин, где проживают 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.