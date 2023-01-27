Корпорация Lockheed Martin увеличит производство истребителей F-16

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin намерена увеличить производство истребителей F-16 на фоне разговоров о возможных поставках самолетов в Украину. Об этом заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times в среду, 25 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он рассказал, что компания планирует нарастить производство F-16 в Южной Каролине для возможности пополнения запасов разных стран, которые "выберут передать [свои истребители] третьей стороне в рамках помощи в текущем конфликте". Кроме того, Сент-Джон указал, что корпорация напрямую не ведет переговоры о поставках истребителей F-16 Киеву.