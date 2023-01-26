Демографический кризис создаст проблемы для экономики США

Грядущий демографический кризис, который приведет к снижению уровня рождаемости, создаст определенные проблемы крупнейшей в мире экономике - США. Ущерб может грозить ряду отраслей американского производства, включая промышленный и высокотехнологический сектора, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблема в том, что слишком мало работников в США действительно работают, и слишком мало людей рожают детей. Это серьезная проблема для американской промышленности, политиков и, самое главное, для технологического гиганта Intel Corp. Компания пытается найти 7000 человек в центральном Огайо для строительства новых полупроводниковых установок и еще 3000 человек для их укомплектования", - говорится в материале.

В штате Огайо в дальнейшем должен появиться завод по производству чипов стоимостью $20 млрд. Предполагается, что средняя годовая зарплата сотрудников предприятия составит $135 тыс. Однако пандемия коронавируса сказалась на сокращении численности трудоспособного населения США. По этой причине неизвестно, смогут ли окупиться вложенные в высокотехнологическое производство инвестиции при ограниченном спросе на местном рынке труда, уточняется в статье.

"Примерно 2,6 миллиона американских рабочих пропали без вести с начала пандемии. многие из них обслуживали столики, стриглись и обслуживали спортзалы в относительно богатых районах. Когда эти богатые жители сократили свои расходы и остались дома из-за распространения Covid-19, это вызвало волну закрытия предприятий и потери рабочих мест. Многие из этих работников, многие из которых так и не вернулись на рынок труда", - заключается в заметке.