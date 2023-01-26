Байден посетит Европу

Президент США Джо Байден 24 февраля в годовщину войны в Украине посетит Европу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальных лиц Белого дома.

В сообщении CNN отмечается, что для визита рассматриваются несколько стран:

"Одна из них - Польша, которая в настоящее время является принимающей тысячи американских солдат и играет ключевую роль в передаче западного оружия Украине".

Как сообщается, Байден не поедет в Украину в рамках европейского визита из-за опасений за личную безопасность.

Отметим, что вице-президент США Камала Харрис также планирует в следующем месяце посетить Европу с целью участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Сообщается, что главной темой повестки дня конференции станет война в Украине.