В США придумали нестандартный способ подзаработать

Новый перспективный бизнес в США теперь сдавать кур в аренду. Цена дюжины обычных куриных яиц за месяц подскочила вдвое, до 8 долларов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

И теперь опытные фермеры готовы прямо на дом доставить переносной курятник и нескольких птиц за определенную плату. Каждая птица дает примерно 3 яйца в день, так что предложение выгодное.

Но в самом выгодном положении оказались те, кто живут недалеко от мексиканской границы. Поездки в Мексику за яйцами теперь обычное дело для американцев.

Правда есть лимит на перевозку, и если его превысить, то это уже контрабанда. Власти могут оштрафовать за это предприимчивых людей на 10 тысяч долларов.