В Чехии проходит второй тур президентских выборов

В Чехии начинается голосование во втором туре президентских выборов. Как сообщает "Чешское радио", избирательные участки будут открыты в пятницу, 27 января, с 14 до 22 часов (с 17 до 01 по бакинскому) и в субботу, 28 января, с 8 до 14 часов (с 11 до 17 по бакинскому), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во второй тур президентских выборов вышли бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш экс-руководитель Военного комитета НАТО Петр Павел. В первом туре Павел опередил соперника на 23 тысячи голосов.

По данным опросов, Петр Павел опережает Бабиша перед вторым туром президентских выборов. Генерал в отставке набирает 53% голосов чехов, а политик-миллиардер лишь 38%.