В результате вооруженного нападения на синагогу в Израиле погибли 8 человек - ВИДЕО
Восемь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме в пятницу вечером.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала газета The Jerusalem Post.
"Медики и парамедики медицинской службы "Маген Давид адом" оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", - говорится в сообщении. "На месте было пять погибших", - указали в службе.
Как сообщили в израильской полиции, нападение рассматривается как теракт, террорист нейтрализован.
По информации газеты The Times of Israel, нападение произошло в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Как отмечает газета, согласно первым поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован.
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