В результате вооруженного нападения на синагогу в Израиле погибли 8 человек

Восемь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме в пятницу вечером.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала газета The Jerusalem Post.

"Медики и парамедики медицинской службы "Маген Давид адом" оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", - говорится в сообщении. "На месте было пять погибших", - указали в службе.

Как сообщили в израильской полиции, нападение рассматривается как теракт, террорист нейтрализован.

По информации газеты The Times of Israel, нападение произошло в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечает газета, согласно первым поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован.