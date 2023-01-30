https://news.day.az/world/1533060.html В Армении задержали военнослужащего, застрелившего сослуживца
В Армении задержали военнослужащего, застрелившего сослуживца
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту вчерашнего ранения военнослужащего, есть задержанные.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержанный пытался разрядить автомат сослуживца, и в этот момент произошел выстрел. В результате военнослужащий А.А. получил ранение в голову.
По факту возбуждено уголовное дело по части второй ст. 532 УК Армении.
Раненый военнослужащий прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести.
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