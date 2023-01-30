В Армении задержали военнослужащего, застрелившего сослуживца
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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту вчерашнего ранения военнослужащего, есть задержанные.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержанный пытался разрядить автомат сослуживца, и в этот момент произошел выстрел. В результате военнослужащий А.А. получил ранение в голову.

По факту возбуждено уголовное дело по части второй ст. 532 УК Армении.

Раненый военнослужащий прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести.