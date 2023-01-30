Неутешительная новость ВОЗ в связи с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания комитета организации по ЧС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что эта пандемия "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение", - подчеркнули в женевской штаб-квартире.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с ковидом, собирается на свои заседания раз в три месяца. Нынешнее заседание было 14-м по счету с января 2020 года.