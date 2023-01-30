Стало известно, когда глава TikTok даст показания Конгрессу США

Генеральный директор китайской социальной сети TikTok Чу Шоу Цзы согласился дать показания Конгрессу США в конце марта из-за усиливающихся опасений американских властей, что личная информация граждан страны может оказаться в распоряжении КНР. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 23 марта глава TikTok впервые выступит перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Слушание даст законодателям возможность изучить вопрос и принять решение о запрете использования соцсети на всей территории Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, Чу Шоу Цзы согласился выступить перед Конгрессом США, чтобы напрямую обратиться к американцам и развеять их опасения.