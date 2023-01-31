В Италии более 120 млн доз вакцин от коронавируса остались неиспользованными

Как минимум 122 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции в Италии остались неиспользованными.

Как сообщает газета La Stampa, речь идет о препаратах на сумму около €2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, отмечается, что прививки делает все меньшее количество людей. По подсчетам газеты, на складах находятся порядка 34 млн доз вакцин от подвидов омикрон-штамма. Срок годности еще 28 млн истек в конце года, пишет La Stampa.

Кроме того, издание напоминает про переданные в дар Африке 60 млн доз, которые в значительной степени остались неиспользованными в том числе из-за проблем с логистикой. Газета поясняет, что наибольшая потребность в вакцинах наблюдалась в тех районах, где часто нет электричества, то есть возможностей для поддержания работы холодильных камер для хранения препаратов.

Ранее министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи указал на проблему избытка вакцин от коронавируса и потребовал от ЕС пересмотреть контракты с фармацевтическими компаниями, "которые были не выполнены или выполнены лишь частично".