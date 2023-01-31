В США отменят ЧП в связи с COVID-19

11 мая в США будет отменено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении администрации Байдена.

Это произойдет спустя почти три года после того, как Соединенные Штаты ввели радикальные меры по борьбе с пандемией для сдерживания распространения болезни.

Чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 и чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения были введены в 2020 году тогдашним президентом Дональдом Трампом. Байден неоднократно продлевал меры, которые позволяют миллионам американцев получать бесплатные тесты, вакцины и лечение.

Административно-бюджетное управление Белого дома отметило в своем заявлении, что президентский указ, срок действия которого истекает в ближайшие месяцы, будет еще раз продлен до 11 мая, а затем аннулирован.

Правительство оплачивает гражданам вакцины против COVID-19, некоторые тесты и некоторые виды лечения в соответствии с указом о ЧС. По истечении этого срока данные расходы будут переведены в частные страховые и государственные планы медицинского страхования.

Частота случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах снижается, хотя, согласно правительственным данным, ежедневно от этой болезни по-прежнему умирает более 500 человек.