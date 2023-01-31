США договорились о доступе военных на ряд баз на Филиппинах

США предварительно договорились с властями Филиппин о возможности для американских военных получить расширенный доступ на ряд военных баз. Об этом пишет газета The Washigton Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, расширенный доступ к военным базам может дать силам США стратегическую позицию для проведения операций в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море.

Представитель филиппинского министерства обороны добавил, что соглашение о посещении дополнительных военных объектов "более или менее" достигнуто, но оно будет официально оформлено, когда встретятся министры обороны двух стран.