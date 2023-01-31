Бразилия и Германия заявили о поддержке зерновой сделки

Бразилия и Германия поддерживают реализацию черноморской зерновой инициативы. Соответствующая информация следует из совместного заявления по итогам переговоров президента южноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые прошли в понедельник, 30 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"(Лидеры. - Ред.) единодушно поддерживают полноценную реализацию черноморской зерновой инициативы. Подчеркивают необходимость заключения справедливого и продолжительного мира", - говорится в заявлении на сайте МИД Бразилии.

Отмечается, что Шольц и Лула да Силва также выразили беспокойство относительно последствий украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, в особенности для самых бедных регионов.