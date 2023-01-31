В Германии могут ввести обязательный воинский призыв

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не исключила введения в Германии обязательного воинского призыва, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По сути, отмена воинской обязанности применяется только в мирное время. Ее можно ввести снова в случае напряженности или необходимости обороняться", - сказала она.

При этом, по мнению политика, призыв на военную службу, который действовал в ФРГ до 2011 года, если он будет возобновлен, должен касаться и женщин и быть продлен до двенадцати месяцев.

Штрак-Циммерманн добавила, что, прежде чем можно будет говорить о возобновлении обязательной воинской обязанности, в бундесвере должны измениться некоторые вещи. Придется строить или расширять казармы, а также потребуется больше инструкторов и военного снаряжения. "Это потребует не только времени, но и десятков миллиардов евро", - отметила она.

Издание отмечает, что год назад Штрак-Циммерманн выступала против возможного возобновления обязательного призыва в немецкие вооруженные силы.

При этом секретарь фракции Левой партии в Бундестаге Ян Корте выступил резко против идеи о возврате воинской обязанности. "Не проходит и дня, чтобы какой-нибудь представитель СДПГ, СвДП, партии "Зеленых" или союза ХДС/ХСС не вышел из-за угла с новым предложением по эскалации: поставки танков, истребителей, а теперь и повторное введение воинской повинности!" - возмутился он. Корте уверен, что отмена обязательной воинской службы была не ошибкой, а шагом вперед для страны.