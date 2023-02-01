Выйдет новый роман Харуки Мураками

Новый роман Харуки Мураками, о котором практически ничего не известно, появится на книжных полках Японии 13 апреля. Об этом сообщает издательство Shinchosha, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Название романа держится в секрете. Информация, которой поделилось Shinchosha, это то, что объем произведения составит 1 200 страниц, а цена будет 2 970 иен (около $22). Также выйдет и электронный вариант книги.

Это первый роман Мураками за шесть лет. Последним был - "Убийство командора", который вышел в свет в феврале 2017 года.

При этом в 2021 году у букмекеров в пятерку лидеров на получение Нобелевской премии по литературе вошли японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго и российская писательница Людмила Улицкая.