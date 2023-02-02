Экс-гендиректор Мецаморской АЭС украл более миллиона долларов

Бывший гендиректор Мецаморской АЭС присвоил более $1 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

По данным следствия, Гагик Маркосян, занимавший пост гендиректора в 2002-2014 гг, присвоил более 380 млн. драмов. В частности, гендиректор без всякой надобности в 2011 году закупил у российской компании "НовЭнергоПром" неполный комплект арматуры (14 единиц) по необоснованно завышенной цене.

Закупленная продукция не эксплуатировалась, находилась на складе и с течением времени срок ее годности прошел.

В 2015 году АЭС была вынуждена закупить у "Русатом Сервис" за $592 тыс. полный комплект - 37 единиц за $592 тыс.

22 декабря по инициативе прокуратуры было начато производство в отношении Маркосяна. Дело направлено в Следственный департамент СНБ. 31 января Маркосяну предъявлено обвинение.

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Маркосяна. Еще в 2016 году Маркосяну и другим представителям бывшего руководства АЭС было предъявлено еще одно обвинение опять же в связи с хищением в особо крупных размерах.

