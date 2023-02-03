Турция рассчитывает на продление соглашения по зерновому коридору на более длительный срок

Турция рассчитывает, что в следующий раз соглашение по зерновому коридору будет продлено на более длительный период.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле, трансляция велась на его странице в Twitter.

"Мы продолжаем прилагать усилия для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в марте. Мы рассчитываем, что она будет продлена, и в этот раз она будет продлена на более длительный срок", - подчеркнул он.